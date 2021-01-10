За сутки выявлено 616 новых случаев Covid-19, скончался 31 пациент
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 616 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, скончался 31 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки скончались по одному пациенту из возрастных групп 25-30 лет и 40-45 лет, четверо - от 50 до 60 лет, девять - от 60 до 70 лет, семеро - от 70 до 80 лет, семеро - от 80 до 90 лет, двое - от 90 до 95 лет.

Всего в субботу в стране было выполнено 6336 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 9,7%.

По данным Национальной службы здравоохранения, в течение последних суток в стационары поступили 80 новых больных. Всего в больницах находятся 1147 пациентов с Covid-19, у 68 из них заболевание протекает в тяжелой форме. За последние сутки из больниц были выписаны 30 пациентов.

В целом в Латвии Covid-19 был обнаружен у 49 568 человек.

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