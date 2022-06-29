За сутки выявлено 617 новых случаев заболевания Covid-19, скончались два пациента
Foto: DELFI

За последние сутки в Латвии выявлено 617 новых случая Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 2942 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 21%.

Среди заболевших 241 человек не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 376 пациентов привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 208,1 случая на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, один — от 80 до 89 лет. Они были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 835 152 человек.

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