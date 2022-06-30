За сутки выявлено 645 новых случаев заболевания Covid-19

За последние сутки в Латвии выявлено 645 новых случаевCovid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 3486 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 18,5%.

Среди заболевших 241 человек не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 404 пациентов привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 228 случаев на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 835 797 человек.