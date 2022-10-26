За сутки выявлено 734 новых случая Covid-19, скончались три человека
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За минувшие сутки подтверждено 734 новых случая Covid-19, получены сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Вчера проведено 3955 тестов на Covid-19, 18,6% из них были положительными.

Во вторник получены сообщения о трех умерших, одному из них было от 60 до 69 лет, а остальные два пациента входили в возрастную группу 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 486,3 до 463,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6047 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 949 986 случаев заболевания.

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