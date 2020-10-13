За сутки выявлено 75 новых случаев Covid-19, один человек скончался

За минувшие сутки в Латвии выявлено 75 новых случаев Covid-19, на лечении в больницах находятся уже 70 пациентов с коронавирусом. Вчера умер один человек с Covid-19.

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В понедельник сделано 4433 теста на Covid-19, а в целом с начала пандемии — 368 445. Заболевание было подтверждено у 2840 человек, 1325 человек выздоровели, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Вчера в больнице умер один пациент (в возрастной группе от 65 до 70 лет).

За минувшие сутки в больницы поступило еще десять пациентов с Covid-19. У 61 человека заболевание средней тяжести, девять человек в тяжелом состоянии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 252 пациента с Covid-19.