За сутки выявлено 807 новых случаев Covid-19, три человека скончались

За минувшие сутки в Латвии выявлены 807 новых случаев инфицирования Covid-19, сообщается о смерти трех человек, свидетельствует информация

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Всего было проведено 3925 лабораторных тестов на Covid-19, доля положительных результатов - 20,6%.

Один скончавшийся был в возрасте 70-79 лет, еще двое - в возрасте 90-99 лет.

14-ти дневный кумулятивный показатель снизился с 725,5 до 695,2 случаев на 100 тысяч жителей.

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 400 до 375 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализировано 36 пациентов с Covid-19, выписаны 46 человек.

Из находящихся в больницах пациентов с Covid-19 у 162 человек это основной диагноз. У 160 человек среднетяжелое течение заболевания, два пациента находятся в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден у 942 091 жителей.