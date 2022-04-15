За сутки выявлено 818 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки проведено 4 268 лабораторных тестов на Covid-19, из которых 818 дали положительный результат, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Из общего числа заболевших - 223 человека не были привиты, а 595 завершили курс вакцинации.

Получена информация о шести летальных исходах: один человек в возрастной группе 30-39 лет, еще один в возрасте 70-79 лет, трое в возрасте 80-89 лет, еще один в возрасте 90-99 лет. Пятеро умерших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один человек - был привит.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 491 до 431 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализирован 61 пациент с коронавирусом, выписаны 112 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 180 пациентов, из них у 169 среднетяжелое течение заболевания, состояние 11 человек - тяжелое.

Доля позитивных случаев — 19,2%.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей: 633,8.

За время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 812 686 человек.

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