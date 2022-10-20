За сутки выявлено 822 новых случая заболевания Covid-19; скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 4368 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 18,8%.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 581,4 случаев на 100 тысяч населения.

Скончался один пациент в возрасте от 90 до 99 лет.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 946 914 человек, скончались 6037 пациентов с Covid-19.