За сутки выявлено 822 новых случая заболевания Covid-19; скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведено 4368 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 18,8%.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 581,4 случаев на 100 тысяч населения.
Скончался один пациент в возрасте от 90 до 99 лет.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 946 914 человек, скончались 6037 пациентов с Covid-19.
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