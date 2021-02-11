За сутки выявлено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 пациент с коронавирусом

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 842 новых случая Covid-19, скончался 21 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Среди умерших два пациента в возрастной группе от 45 до 55 лет, трое — от 55 до 65 лет, восемь — от 65 до 75 лет, четверо — от 75 до 85 лет, еще четверо — от 85 до 95 лет.

Во вторник сделано 12 340 тестов на Covid-19, доля положительных результатов — 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 74 701 человека.

По данным эпидемиологов, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 561,4 случая.