В среду выявлено 890 новых случая коронавируса. 11 заболевших скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Один умерший был в возрасте от 55 до 60 лет, трое — от 65 до 75 лет, трое — от 75 до 85 лет, трое — от 85 до 95 лет, один — от 95 до 100 лет.

За сутки было проведено 9642 теста, количество положительных результатов составило 9,2%. При показателе выше 4% заболеваемость считается неконтролируемой.

Всего в Латвии заразилось уже 23 706 человек.

Как сообщает Национальная служба здравоохранения, с среду госпитализированы 102 человека с Covid-19. Всего в стационарах находятся 744 пациента с коронавирусом, в том числе 40 — находятся в тяжелом состоянии.

За сутки выписались 65 пациентов, а всего за время пандемии были выписаны 1863.