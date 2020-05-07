За сутки выявлено 9 новых случаев Covid-19; один человек умер

За минувшие сутки в Латвии сделано 2 442 теста на Covid-19, выявлено девять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В целом в Латвии проведено 71 069 анализов, Covid-19 подтвержден у 909 человек. 464 человека уже выздоровели, 18 человек — скончались, в том числе за последние сутки умер пациент в возрасте от 75 до 80 лет, у которого был выявлен Covid-19, а также имелись другие хронические заболевания. Умерший не находился в больнице. Это третий случай смерти, когда человек с Covid-19 умирает не в стенах стационара.

За сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 29 человек, у 26 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 105 человек, переболевших Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.