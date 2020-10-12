За сутки выявлено 95 новых случаев Covid-19, в больницах — 65 пациентов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев Covid-19, в больницы Латвии доставлено еще пять пациентов с коронавирусов.

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Вчера сделано 2169 тестов на Covid-19. Значительная часть из заразившихся связана с Рижской средней школы Натальи Драудзини, отмечают эпидемиологи.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 364 012 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2765 человек, 1325 человека уже выздоровели.

На сегодня в стационарах находится 65 пациент с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии, сообщает Национальная служба здравоохранения.

У 59 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у шести человек — в тяжелой.

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