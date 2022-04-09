За сутки выявлено 956 новых случаев заболевания Covid-19, скончались пять человек

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний, за минувшие сутки зафиксировано 956 новых случаев заболевания Covid-19, получены сведения о пяти умерших.
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Среди заболевших 281 человек был невакцинирован или не закончил курс вакцинации, 675 человек вакцинированы.
Отмечается, что среди умерших один входил в возрастную категорию от 60 до 69 лет, один в группу 70 -79 лет, двое в группу 80-89 лет и еще один в группу 90-99 лет. Трое из них не были вакцинированы.
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