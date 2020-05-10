За сутки выявлено девять новых случаев Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки проведено 1021 тест на новый коронавирус, в девяти случаях результат был положительным, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Лечение в стационаре понадобилось одному больному.

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Всего в Латвии коронавирусом заболели 939 человек и 464 выздоровели. 18 пациентов, у которых был констатирован Covid-19, скончались.

Сейчас в стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 111 пациентов, переболевших Covid-19.

В целом с начала эпидемии проведено 76 592 анализа.

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