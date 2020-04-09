За сутки выявлены 12 новых случаев заболевания Covid-19

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) выявил ещё 12 случаев заболевания новым коронавирусом. Общее число больных достигло 589 человек.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В целом за сутки были проверены 1422 человека.

38 пациентов госпитализированы, трое в тяжелом состоянии.

Как уже сообщалось, в последнюю неделю наблюдается снижение количества новых случаев заболевания Covid-19. Тем не менее ученые прогнозируют, что первая волна эпидемии достигнет своего пика в Латвии в конце апреля. ВОЗ, эпидемиологи и инфекционисты предупреждают, что пока ещё рано смягчать ограничения.