За сутки выявлены 1203 новых случая Covid-19, скончались четыре человека

За минувшие сутки в Латвии выявлены 1203 новых случая заболевания Covid-19, скончались четыре человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего было проведено 4432 лабораторных теста, доля положительных результатов - 27,1%.

Умершие входили в следующие возрастные группы: один человек - 60-69 лет, трое - 80-89 лет. Один пациент не был привит или не завершил курс вакцинации, а трое - были привиты.

14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 900,1 случай на 100 тысяч жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден к 930 254 жителей.