За сутки выявлены 17 новых случаев Covid-19, семь из них в “Гайльэзерсе”

За последние сутки выявлены 17 новых случаев заболевания Covid-19, семь из которых связаны с центром социальной опеки “Гайльэзерс”, сообщили порталу DELFI в Центре по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Общее число больных достигло 896 человек, 348 пациентов выздоровели и 16 умерли. Всего за сутки проверены 1219 человек.

За прошедшие сутки были госпитализированы два пациента. Всего в стационарах находятся 34 пациента, четыре из них в тяжелом состоянии. Выписаны 98 человек.

Как уже сообщалось, в центре социальной опеки “Гайльэзерс” ранее были выявлены семь случаев заболевания новым коронавирусом. Все они постояльцы одного отделения. То есть, общее число заболевших в учреждении достигло 14 человек.