За сутки выявлены 24 новых случаев заболевания Covid-19

В Латвии за прошедшие сутки выявлены 24 новых случаев Covid-19, всего были проверен 1151 человек, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Таким образом, общее число больных достигло 221 человека.

На этой неделе ЦПКЗ постепенно начинает тестировать не только жителей, прибывших из-за границы и контактных лиц больных коронавирусом, но и фармацевтов, медиков, полицейских, пожарных, работников центров социального ухода, если у них есть симптомы заболевания.

В Литве за прошедшие сутки были выявлены 46 новых случаев Covid-19. Общее число заболевших составляет 255 человек. На данный момент, в Литве от нового коронавируса скончались два человека, один выздоровел. Всего в стране обследован 3471 человек.

Новость дополняется, данные по Эстонии станут известны около 11 часов утра.