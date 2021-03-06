За сутки выявлены 595 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек

За прошедшие сутки выявлены 595 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Скончались 7 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один умерший был в возрасте от 60 до 69 лет, трое в возрастной группе 70 — 79 лет, трое - от 80 до 89 лет.

Всего было проведено 12 859 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 466,5 случая на 100 000 человек.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 90 009 человек.

В больницы в пятницу поступил 71 пациент с Covid-19, общее число госпитализированных по сравнению с четвергом снизилось с 772 до 728 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Это самое маленький показатель с 9 декабря, когда сообщалось о 722 госпитализированных пациентах. 69 человек находятся в тяжелом состоянии.

В течение суток из больницы были выписаны 105 пациентов.