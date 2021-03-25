За сутки выявлены 606 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В среду в Латвии выявлены 606 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о смерти 13 человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один из умерших был молодым - в возрасте от 30 до 39 лет. Трое скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, пятеро - в возрасте от 70 до 79 лет, двое в возрастной группе 80 - 89 лет, а ещё двое - в возрастной группе 90 - 99 лет.

Всего за сутки проведены 17 518 анализов, доля положительных результатов составила 3,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 377,5 случаев на 100 000 человек.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 99 476 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

43

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€