За сутки выявлены 606 новых случаев Covid-19, скончались 13 человек

В среду в Латвии выявлены 606 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о смерти 13 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один из умерших был молодым - в возрасте от 30 до 39 лет. Трое скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, пятеро - в возрасте от 70 до 79 лет, двое в возрастной группе 80 - 89 лет, а ещё двое - в возрастной группе 90 - 99 лет.

Всего за сутки проведены 17 518 анализов, доля положительных результатов составила 3,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 377,5 случаев на 100 000 человек.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 99 476 человек.