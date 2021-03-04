За сутки выявлены 646 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

За прошедшие сутки выявлены 646 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Скончались 12 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один умерший был в возрасте от 40 до 49 лет, двое в возрастной группе 60 — 69 лет, шестеро скончавшихся были в группе 70 — 79 лет, а трое — в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего в среду проведены 15 156 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,3%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 488,4 случая на 100 000 человек.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 88 668 человек.

Во вторник госпитализированно 72 пациента с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Сейчас в больницах страны находится 762 пациента в коронавирусов, в том числе у 696 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 66 — в тяжелой.

За прошедшие сутки из стационаров выписано 76 больных Covid-19, а с начала пандемии — 8542 человека.