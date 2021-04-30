За сутки выявлены 763 новых случая Covid-19, скончались шесть человек

В четверг в Латвии выявлены 763 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались шесть человек.

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Один умерший был в возрасте 40 - 49 лет, ещё один - в возрасте 60 - 69 лет, двое человек были в возрастной группе 70 - 79 лет, один умерший был в возрасте 80 - 89 лет и ещё один был старше 90 лет.

Всего за сутки проведены 16 474 анализов, доля положительных результатов составила 4,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 430,6 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 118 558 человек.