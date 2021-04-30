За сутки выявлены 763 новых случая Covid-19, скончались шесть человек
Foto: F64

В четверг в Латвии выявлены 763 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались шесть человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один умерший был в возрасте 40 - 49 лет, ещё один - в возрасте 60 - 69 лет, двое человек были в возрастной группе 70 - 79 лет, один умерший был в возрасте 80 - 89 лет и ещё один был старше 90 лет.

Всего за сутки проведены 16 474 анализов, доля положительных результатов составила 4,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 430,6 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 118 558 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

53

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
100 дней на обеспечение ЧМ по хоккею ИКТ-инфраструктурой
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra