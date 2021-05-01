За сутки выявлены 812 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек

В пятницу в Латвии выявлены 812 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались восемь человек.

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Двое умерших были в возрасте 40 - 49 лет, ещё один - в возрасте 60 - 69 лет, один в возрастной группе 70 - 79 лет, двое умерших были в возрасте 80 - 89 лет и ещё двое старше 90 лет.

Всего за сутки проведены 12 637 анализов, доля положительных результатов составила 6,4%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 438,9 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 119 370 человек.

В течение суток в больницы поступил 81 пациент с Covid-19, а общее число госпитализированных уменьшилось с 672 до 608 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. При этом 73 человека находятся в тяжелом состоянии. За сутки выписано 139 человек, у которых ранее был диагностирован Covid-19.

Наименьшее число госпитализированных в последний раз было 2 апреля - когда в больницах находились 602 инфицированных.