За сутки выявлены три новых случая Covid-19

За прошедшие сутки выявлены три новых случая заболевания ковидом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Всего проверены 2328 человек.

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По данным ЦПКЗ, двое заболевших являются контактными лицами, путь заражения ещё одного человека устанавливается.

В понедельник в больницы не поступали новые пациенты с Covid-19. Сейчас в стационарах лечатся шесть пациентов, 195 человек выписаны.

Всего с начала эпидемии проверены 216 530 человек, из них 1293 анализа оказались положительны на коронавирус. 1078 человек выздоровели, 32 умерли.