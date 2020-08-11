За сутки выявлены три новых случая Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки выявлены три новых случая заболевания ковидом, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). Всего проверены 2328 человек.

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По данным ЦПКЗ, двое заболевших являются контактными лицами, путь заражения ещё одного человека устанавливается.

В понедельник в больницы не поступали новые пациенты с Covid-19. Сейчас в стационарах лечатся шесть пациентов, 195 человек выписаны.

Всего с начала эпидемии проверены 216 530 человек, из них 1293 анализа оказались положительны на коронавирус. 1078 человек выздоровели, 32 умерли.

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