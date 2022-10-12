За сутки зарегистрировано 1153 новых случая Covid-19, умерли четыре человека

За минувшие сутки подтверждено 1153 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти четырех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведено 7042 теста на Covid-19, из них 16,4% были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 759,6 до 725,5 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6023 человека, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 941 284 случая заболевания.