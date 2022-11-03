За сутки зарегистрировано 498 случаев Covid-19, два человека скончались

В среду подтверждено 498 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Также поступили сообщения о двоих умерших пациентах.

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Один умерший входил в возрастную атегорию 70 — 79 лет, второй — 90 — 99 лет.

Вчера проведено 3563 тестов на Covid-19, 14% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 386,2 до 369 случаев на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6058 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 953 835 случаев инфекции.