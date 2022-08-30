За сутки зарегистрировано 779 новых случаев Covid-19, скончались три человека

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрированы 779 новых случаев Covid-19, получено сообщение о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера было сделано 3783 лабораторных теста на Covid-19, 20,6% из которых оказались положительными. 316 заболевших не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 463 вакцинированы от Covid-19.

Один умерший от Covid-19 или его последствий относился к возрастной группе 40 — 49 лет, второй — к группе 70 -79 лет, третий — 80-89 лет. Один из них не был вакцинирован, а двое прошли курс вакцинации

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 674,2 случая на 100 000 населения.