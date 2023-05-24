Министерство культуры выступает за принципы демократии и за то, что уважение свободы слова и независимости СМИ имеет первостепенное значение в нашем обществе. Так решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) наказать интернет-портал TVNet прокомментировала представитель Минкульта Лита Кокале.
Кокале отметила агентству LETA, что "независимые правовые институты, которые берут на себя полную ответственность за свои решения, играют важную роль в обеспечении демократических принципов и свобод".
Как уже сообщалось, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) постановил оштрафовать на сумму 8500 евро интернет-портал TVNet за неправильное, по мнению совета, использование слова "депортация". Это слово было использовано не самим масс-медиа, а дававшим интервью депутатом Сейма.
В цикле программ "Кто вам платит?" русской версии TVNet было размещено интервью депутата Сейма Алексея Росликова ("За стабильность!"). В контексте о ситуации с гражданами России, которые сейчас сдают латышский язык, чтобы продлить постоянный вид на жительство, и прозвучало слово "депортация".
В решении NEPLP говорится, что при обсуждении возможных поправок к Иммиграционному закону была представлена заведомо неточная информация о том, что эти законодательные изменения предусматривают депортацию, или выдворение жителей Латвии из страны, если они не записались на сдачу экзамена на знание государственного языка и не подали заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза.
По версии NEPLP, по сути поправки к Иммиграционному закону означают не депортацию, а возможное выдворение граждан России и Беларуси в страны их гражданства в случае несоблюдения ими требований закона о запросе на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Поэтому интернет-портал наказан за "несоблюдение необходимой точности и нейтральности".
NEPLP имеет право контролировать электронные СМИ, которыми традиционно являются телевидение и радио, но уже на протяжении нескольких лет контролирует также поставщиков услуг по запросу, зарегистрированных в соответствующем регистре, в число которых входят и два крупнейших латвийских интернет-портала Delfi и TVNet.
Главный редактор TVNet grupa Томс Островскис заявил агентству LETA, что подобные действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Интернет-портал обжалует решение совета в суде