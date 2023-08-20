За три дня лиепайский перевозчик отменил 94 междугородних автобусных рейса

Пассажирский перевозчик АО Liepājas autobusu parks в воскресенье, 20 августа, отменил 21 автобусный рейс, сообщается на сайте Дирекции автомобильного транспорта.

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Лиепайская компания отменила 20 августа следующие рейсы: Кекава-Плявниеккалнс-Валдлаучи-Рига (отправляется в 6:20), Яункемери-Спуньупе-Лиелупе-Рига (в 6:25), Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава (в 8:00), Рига (ул. Элизабетес)-Страуме (в 8:15), Рига (ул.Элизабетес)-Гайсмас-Берзпилс (в 8:30), Кекава-Плявниеккалнс-Валдлаучи-Рига (в 9:00), Берзпилс-Гайсмас-Рига (в 9:10), Страуме-Межсетас-Рига (в 9:20), Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава (в 10:00), Кекава-Плявниеккалнс-Валдлаучи-Рига (в 11:00), Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава (в 12:20), Кекава-Плявниеккалнс-Валдлаучи-Рига (в 13:20), Рига-Плявниеккалнс-Кекава (в 14:40), Кекава-Плявниеккалнс-Рига (в 15:40), Рига (ул. Элизабетес)-Страуме (в 16:35) и Рига (ул.Элизабетес)-Гайсмас (в 17:05).

20 августа отменены также рейсы Страуме-Межсетас-Рига (улица Элизабетес) в 17:35, Гайсмас-Рига (ул. Элизабетес) в 17:50, Рига (ул. Элизабетес)-Гайсмас в 18:30. Гайсмас-Рига (ул. Элизабетес) в 19:30 и Рига (ул. Элизабетес)-Гайсмас в 20:00.

Перевозчик Liepājas autobusu parks поясняет, что рейсы отменены из-за отсутствия водителей автобусов.

Как сообщалось, из-за нехватки водителей компания 18 августа отменила 44 автобусных рейса, в том числе 22 рейса - из Кекаву в Ригу и 20 рейсов - из Риги в Кекаву. Кроме того, были отменены по одному рейсу между Ригой и Лиепаей.

В субботу, 19 августа, Liepājas autobusu parks отменил еще 29 автобусных рейсов.

Таким образом, за три дня на этой неделе (с 18 по 20 августа) лиепайская компания отменила 94 междугородних автобусных рейса.

По итогам 2022 года оборот AS Liepājas autobusu parks составил 17,839 млн евро, что на 15,8% больше, чем в 2021-м, при этом прибыль предприятия уменьшилась в несколько раз и составила 190 731 евро.

Миноритарным акционером предприятия (34,85%) является самоуправление Лиепаи. Фирме SIA "LAP1R принадлежит 59,83% акций, которыми, по данным Firmas.lv, акциями владеют семьи Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесера (33%).