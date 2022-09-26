За три дня подтверждено 2677 новых случаев Covid-19

В минувшую пятницу и прошедшие выходные дни в Латвии выявлено 2677 новых случаев "Covid-19", свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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За три дня сделано 8339 тестов на Covid-19, из них 32,1% оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за выходные дни увеличился с 856,7 до 896,7 случая на 100 000 человек.

Новых данных о скончавшихся в эти дни не поступило, а в целом с начала пандемии в Латвии умер 5981 человек, инфицированный Covid-19.

Лабораторно заболевание подтверждено у 924 651 человека.