За три дня подтверждено 723 новых случая Covid-19, умерли три человека

В пятницу и выходные дни выявлено 723 новых случая Covid-19, получена информация о смерти трех зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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За три дня проведен 5551 тест на Covid-19, 13% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 356,7 до 338,1 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6065 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 954 953 случая заражения.