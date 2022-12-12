За три дня подтверждено 798 новых случаев Covid-19, скончались три человека

В прошедшую пятницу и два выходных дня выявлено 798 новых случаев Covid-19, поступили сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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За три дня проведено 3505 тестов на Covid-19, 22,8% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 уменьшился с 300,9 до 299,2 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6111 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 968 527 случаев заражения.