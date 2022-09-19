За три дня в Латвии подтверждены 2911 случаев Covid-19; два человека скончались
Foto: Pixabay

За минувшие трое суток были произведены 9 468 лабораторных теста, из них 2 911 дали положительный результат. Доля позитивных результатов составляет 30,7%.

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Также были получены сообщения о двух летальных исходах. Скончались один человек в возрасте 50-59 лет и один человек в возрасте 70-79 лет. Один из скончавшихся был вакцинирован, другой — нет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей: 756,3.

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