За три дня в Латвии выявлено 1550 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведено 6057 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 25,6 %.
Среди заболевших 631 человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 919 пациентов были привиты от Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 498,4 случая на 100 тысяч жителей.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 846 530 человек.
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