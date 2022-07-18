За три дня в Латвии выявлено 1550 новых случаев Covid-19
Foto: DELFI

За три дня в Латвии выявлено 1550 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 6057 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 25,6 %.

Среди заболевших 631 человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 919 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 498,4 случая на 100 тысяч жителей.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 846 530 человек.

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