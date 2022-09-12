За три дня в Латвии зарегистрировано 1927 новых случаев Covid-19, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Всего было проведено 7292 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 26,4%. Их общего числа заразившихся - 908 человек были невакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 1019 были привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель в Латвии увеличился с 554 до 567,9 случаев на 100 тысяч жителей.

В течение трех дней не было получено сведений о смерти пациентов. С начала пандемии в Латвии скончались 5957 человек, инфицированных Covid-19.

Всего с начала пандемии ковид лабораторно подтвержден у 907 831 жителей.