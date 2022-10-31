За три дня в Латвии зарегистрировано 935 случаев Covid-19

За последние три дня в Латвии зарегистрировано 935 новых случая Covid-19, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Сведений об умерших не поступало.
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Всего было проведено 5381 лабораторное исследование, доля положительных результатов составила 17,4%. Двухнедельный кумулятивный показатель снизился с 439,3 до 415,7 случаев на 100 000 жителей.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 952 099 жителей.
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