За три дня в Латвию прибыли 263 гражданина Украины
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Согласно последним данным Государственной службы погранохраны, за три дня в Латвию прибыли 263 гражданина Украины, сообщила в своем Twitter министр внутренних дел Латвии Мария Голубева (Развитие/За!), передает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Выданы 12 виз и получены две просьбы предоставить убежище.

"Многим помощь не нужна — остаются у родных, друзей. Остальным обеспечиваем размещение и поддерживаем", — указала Голубева.

Как уже сообщалось, Латвия обеспечивает размещение и помощь гражданам Украины, которые покинули страну из-за военного нападения России. Украинцы могут получить долгосрочные визы с правом на работу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?