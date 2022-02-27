Согласно последним данным Государственной службы погранохраны, за три дня в Латвию прибыли 263 гражданина Украины, сообщила в своем Twitter министр внутренних дел Латвии Мария Голубева (Развитие/За!), передает LETA.

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Выданы 12 виз и получены две просьбы предоставить убежище.

"Многим помощь не нужна — остаются у родных, друзей. Остальным обеспечиваем размещение и поддерживаем", — указала Голубева.

Как уже сообщалось, Латвия обеспечивает размещение и помощь гражданам Украины, которые покинули страну из-за военного нападения России. Украинцы могут получить долгосрочные визы с правом на работу.