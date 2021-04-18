За три дня в порядке живой очереди от Covid-19 привито более 8640 человек

В пятницу, субботу и воскресенье в центрах массовой вакцинации по всей стране в порядке живой очереди прививку от коронавируса получили более 8640 человек, сообщили агентству LETA ответственные за вакцинацию лица.

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Как уже сообщалось, 16 апреля в трех центрах массовой вакцинации было израсходовано 3250 доз вакцины от Covid-19, а на следующий день, когда двери открыли восемь центров вакцинации, было использовано уже более 5000 доз.

В воскресенье были открыты только два центра вакцинации — в Даугавпилсе и Цесисе. В Цесисе были израсходованы все дозы вакцины, а в Даугавпилсе из-за меньшего интереса со стороны жителей осталось некоторое количество неиспользованных доз. В общей сложности в воскресенье в Цесисе и Даугавпилсе в порядке живой очереди вакцины получили 392 человека.

Как сообщает агентство LETA, самые большие очереди на получение вакцины были в Риге, наименьший интерес отмечен в Латгалии.

Как известно, в порядке живой очереди жители получали только вакцины производства AstraZeneca. Бюро вакцинации напоминает, что лица, получившие прививку, должны продолжать соблюдать все правила эпидемиологической безопасности. Иммунитет против вируса после получения вакцины AstraZeneca формируется примерно через 22 дня.