За три дня в порядке живой очереди от Covid-19 привито более 8640 человек
Foto: LETA

В пятницу, субботу и воскресенье в центрах массовой вакцинации по всей стране в порядке живой очереди прививку от коронавируса получили более 8640 человек, сообщили агентству LETA ответственные за вакцинацию лица.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как уже сообщалось, 16 апреля в трех центрах массовой вакцинации было израсходовано 3250 доз вакцины от Covid-19, а на следующий день, когда двери открыли восемь центров вакцинации, было использовано уже более 5000 доз.

В воскресенье были открыты только два центра вакцинации — в Даугавпилсе и Цесисе. В Цесисе были израсходованы все дозы вакцины, а в Даугавпилсе из-за меньшего интереса со стороны жителей осталось некоторое количество неиспользованных доз. В общей сложности в воскресенье в Цесисе и Даугавпилсе в порядке живой очереди вакцины получили 392 человека.

Как сообщает агентство LETA, самые большие очереди на получение вакцины были в Риге, наименьший интерес отмечен в Латгалии.

Как известно, в порядке живой очереди жители получали только вакцины производства AstraZeneca. Бюро вакцинации напоминает, что лица, получившие прививку, должны продолжать соблюдать все правила эпидемиологической безопасности. Иммунитет против вируса после получения вакцины AstraZeneca формируется примерно через 22 дня.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация Даугавпилс Латгалия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран