За три дня выявлен 441 новый случай Covid-19, скончались два человека

За три дня выявлен 441 новый случай заболевания Covid-19, скончались два человека, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего было проведено 4252 лабораторных теста, доля положительных результатов составила 10,4%.

Из общего числа инфицированных — 217 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 224 заболевших были привиты от коронавируса. Умершие входили в возрастную группу 80-89 лет. Один из них был привит, второй — нет.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составил 146,2 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 832 168 жителей.