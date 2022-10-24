За три дня выявлено 1072 новых случая Covid-19, два человека скончались

За три дня выявлено 1072 новых случая заболевания Covid-19; скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 6147 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 17,4%.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 504,6 случаев на 100 тысяч жителей.

Один из умерших входил в возрастную группу 20-29 лет, а второй — 70-79-лет.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 948 611 человек, скончался 6041 пациент с Covid-19.