За три дня выявлено 1286 новых случаев заболевания Covid-19, скончались два пациента

За три дня в Латвии выявлено 1286 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 5585 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 23%.

Среди заболевших 514 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 772 пациента привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 395,6 случая на 100 тысяч населения.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, еще один — от 70 до 79 лет. Пациенты были привиты.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 841 132 человек.