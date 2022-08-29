За три дня выявлено 1665 новых случаев заболевания Covid-19; скончались четыре пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 6356 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 26,2%.

Среди заболевших 706 человек не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 959 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 722,2 случаев на 100 тысяч населения.

Скончался один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Все скончавшиеся не были привиты.

За три предыдущих дня число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии сократилось с 226 до 209 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализировано 18 пациентов с Covid-19, выписаны 10 человек.

У 97 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. У 88 человек среднетяжелое течение заболевания, девять человек находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 897 178 человек.