За три дня выявлено 1984 новых случая заболевания Covid-19; скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 8662 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 22,9%.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 772,8 случаев на 100 тысяч населения.

Скончался один пациент в возрасте от 90 до 99 лет.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 939 146 человек.