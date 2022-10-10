За три дня выявлено 1984 новых случая заболевания Covid-19; скончался один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
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В целом проведено 8662 лабораторных теста на Covid-19, из них доля положительных — 22,9%.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 772,8 случаев на 100 тысяч населения.
Скончался один пациент в возрасте от 90 до 99 лет.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 939 146 человек.
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