За три дня выявлено 2566 новых случаев заболевания Covid-19

За три дня в Латвии выявлено 2566 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
В целом проведен 7281 лабораторный тест на Covid-19, из них доля положительных — 35,2%.
Среди заболевших 1151 человек не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 1415 пациентов был привит от Covid-19.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 752,6 случая на 100 тысяч населения.
С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 855 249 человек.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также