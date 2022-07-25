За три дня выявлено 2566 новых случаев заболевания Covid-19
Foto: Pixabay

За три дня в Латвии выявлено 2566 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведен 7281 лабораторный тест на Covid-19, из них доля положительных — 35,2%.

Среди заболевших 1151 человек не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 1415 пациентов был привит от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 752,6 случая на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 855 249 человек.

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