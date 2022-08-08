За три дня выявлено 2909 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом проведено 8508 лабораторных тестов на Covid-19, из них доля положительных — 34,2%.

Среди заболевших 1294 человека не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1615 пациентов были привиты от Covid-19.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1004,4 случая на 100 тысяч населения.

С начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено у 874 090 человек.