За три дня выявлено 345 новых случаев Covid-19, скончались два пациента
Foto: DELFI

За три дня выявлено 345 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего был произведен 5141 тест, доля позитивных результатов — 6,7%. Из всех заболевших 138 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 207 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 70 до 79 лет, они не прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 135,5.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 827 201 человека при населении в 1,89 млн человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"