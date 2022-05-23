За три дня выявлено 345 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего был произведен 5141 тест, доля позитивных результатов — 6,7%. Из всех заболевших 138 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 207 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 70 до 79 лет, они не прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 135,5.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 827 201 человека при населении в 1,89 млн человек.