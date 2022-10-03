За три дня зафиксирован 2231 случай Covid-19, скончались четыре человека

За последние три дня в Латвии зарегистрирован 2231 случай заболевания Covid-19, скончались четыре человека, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Всего проведено 8019 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 27,8%.
Среди скончавшихся пациентов два человека в возрасте 70-79 лет, один - в возрасте 80-89 лет и один в возрасте 80-89 лет.
14-ти дневный кумулятивный показатель достиг 863,8 случая на 100 тысяч жителей. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 932 485 жителей.
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