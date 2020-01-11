За три года эксклюзивные места на Лесном кладбище предоставлены девятерым: семье Бункусов дали сразу четыре

За последние три года выявлено девять случаев, когда за покойными признавались "особые заслуги перед Латвийским государством или Ригой", благодаря чему им выделялись места на I и II Рижском Лесном кладбище, которые официально считаются закрытыми. Об этом пишет портал газеты Latvijas avīze.

В частности, издание напоминает о случае с застреленным адвокатом неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом, родственники которого при содействии Минюста добились того, что Бункус похоронен практически рядом с памятником президенту Янису Чаксте.

В случае с Бункусом действие возымело письмо от Министерства юстиции, но и еще в восьми случаях покойным было предоставлено эксклюзивное место для захоронения, так как Управление кладбищами получило официальное письма от "какой-либо уважаемой общественной организации или из министерства", пишет Latvijas avīze.

Например, в 2017 году за плату в 352 евро место на Лесном кладбище получил умерший Андрейс Розенбергс, за которого "похлопотал" Союз художников Латвии. В 2018-м на заслуги Лаймдоты Аузини указал Союз писателей Латвии, Александра Кублинскиса — Министерство культуры.

В 2019 году было выделено сразу шесть эксклюзивных мест на кладбище, причем, согласно решению Конституционного суда, плату за предоставление такой услуги больше не берут. Например, бесплатно два места выделили Янису Скределису (по просьбе Латвийской федерации футбола), и Элмарсу Баурсу (по просьбе Латвийской хоккейной федерации).

Вилнис Креслиньш получил место на три захоронения по просьбе Минэкономики, Илона Скайдрите Майжейка — по просьбе Академии наук.

Отмечается также, что место на четыре захоронения для застреленного Мартиньша Бункуса выделили лишь после вышеупомянутого решения Конституционного суда в марте 2019 года. При этом Бункус погиб значительно раньше — в мае 2018 года — и был кремирован, пишет издание.