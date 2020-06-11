За три года наполовину сократилось число “черных точек” на дорогах

В Латвии за три года наполовину снизилось число “черных точек” на дорогах, сообщает Latvijas valsts ceļi. С 2014 по 2016 год их было 99, а с 2017 года по 2019 стало 48.

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Наибольшая концентрация “черных точек” наблюдается вблизи Риги. В прошлый период там их было восемь, а сейчас осталось только три. Председатель правления Latvijas valsts ceļi Янис Ланге указал, что 75 млн евро, выделенные дополнительно на ремонт дорог для разогрева экономики, будут пущены в том числе на улучшение безопасности движения.

По данным ДТП, на многих участках дорог главной причиной столкновений становится совершение неразрешенного маневра или, проще говоря, запрещенный обгон. Водители этим злоупотребляют на 59 километре Видземского шоссе, первом километре Таллинского шоссе, на 46 километре Вентспилсского шоссе и во многих других местах.

Latvijas valsts ceļi отмечает, что выбор разметки на шоссе неслучаен. Например, на участке Таллинского шоссе у Лиласте недавно провели сплошную линию вдоль обочины, благодаря чему сократилось число наездов на стоящие автомобили и другие транспортные средства.

“Ситуация в сфере безопасности сообщения с каждым годом становится лучше. […] Тем не менее часть ответственности должны на себя взять водители, они должны соблюдать правила дорожного движения, дорожные знаки и дорожную разметку. Ситуацию хорошо описывает тяжелая авария на Алдерском перекрестке в Балтэзерсе, которая в этом году произошла между мотоциклом и автомобилем”, - указал директор Управления организации сообщения Latvijas valsts ceļi Марис Заляйскалнс.

Сокращению “черных точек” способствовало как уточнение методологии определения опасного участка дороги, так и мероприятия по улучшению безопасности инфраструктуры. 13 участков были улучшены без перестройки и на 46 участках была перестройка, обновление покрытия или был установлен фоторадар. Latvijas valsts ceļi планирует продолжить улучшать и перестраивать опасные участки.