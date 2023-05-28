За три месяца этого года пациенты обращались к дежурным врачам 6387 раз

За первые три месяца этого года пациенты обращались к дежурным врачам 6387 раз, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения.

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Для сравнения: за первые три месяца прошлого года пациенты обращались к дежурным врачам 9237 раз, а всего в 2022 году — 32 426 раз.

Планируется, что в этом году пациенты посетят дежурных врачей 25 548 раз.

В целом по Латвии доступно 27 пунктов приема дежурных врачей. Список и информация о часах работы доступны на сайте Национальной службы здравоохранения (www.vmnvd.gov.lv) в разделе "Где получить медицинскую помощь?" ("Kur saņemt medicīnisko palīdzību?").

Служба напоминает, что в период, когда семейные врачи недоступны для жителей, медицинскую помощь можно получить у дежурного врача.

Дежурный врач оказывает помощь всем жителям, независимо от того, у какого семейного врача состоит больной.

Дежурный врач оказывает консультации, медицинскую помощь при несложных заболеваниях, а после оценки состояния здоровья пациента имеет право выписать лекарство или при необходимости открыть лист нетрудоспособности.

Перед походом к дежурному врачу необходимо связаться с выбранным медицинским учреждением и записаться на прием.

За личный визит к дежурному врачу пациент должен внести доплату: для лиц до 65 лет она составляет два евро, а для лиц старше 65 лет — один евро.

Сооплата пациента не должна производиться из групп населения, освобожденных от доплаты пациента. Это касается для детей до 18 лет, малообеспеченных, политически репрессированных и других.